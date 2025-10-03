Звезда «Склифосовского» Яков Левда получил три года колонии за избиение матери

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 75 0

Инцидент произошел прошлой осенью.

За что актера Якова Левду отправили в колонию

Фото: instagram*/levda.yakov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезду сериала «Склифосовский» актера Якова Левду приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе суда.

Левда избил собственную мать. Инцидент произошел прошлой осенью. Мать актера позвонила сыну и сообщила о ссоре с мужем. Тогда Яков, будучи под градусом, приехал к родственникам. Разговор на повышенных тонах очень быстро перерос в драку. В ходе потасовки актер начал наносить удары своей матери и раскидывать вещи по комнате.

Во время конфликта на женщину упала дверь. В результате этого она получила серьезные травмы. У нее зафиксировали перелом ребер и гематомы по всему телу. Несмотря на ранения, пострадавшая смогла самостоятельно покинуть помещение и обратиться за помощью к соседям. Те, в свою очередь, вызвали полицию. На суде Левда полностью признал свою вину. Срок он будет отбывать в колонии общего режима.

Якову Левде 39 лет. Он снимался в 29 фильмах. Среди его самых известных работ — «Полицейский с Рублевки-4», «Ищейка» и «Склифосовский».

Ранее, писал 5-tv.ru, бывший супруг блогера Лерчек, Артем Чекалин, рассказал, чем займется после освобождения. Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Он и его экс-супруга проходят по делу об отмывании денег.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:45
Одна из самых крупных вспышек: Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли
11:37
Самый русский поэт: 130 лет со дня рождения Сергея Есенина
11:28
Больше 21 минуты на льду: Овечкин провел первый матч после травмы
11:19
«Стоит укреплять»: Лукашенко предложил Германии восстановить отношения
11:10
Стивен Кинг возглавил рейтинг писателей, чьи книги часто запрещают в школах США
11:00
Актриса Яна Троянова* объявлена в международный розыск

Сейчас читают

Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео