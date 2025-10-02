«Буду бабки грести»: Артем Чекалин рассказал, чем займется после освобождения

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова Эксклюзив 67 0

Его арест был продлен до 26 ноября.

Что будет делать бывший муж Лерчек после освобождения

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Артем Чекалин после завершения домашнего ареста хочет вновь вернуться к бизнесу

Экс-супруг блогера Лерчек, Артем Чекалин, рассказал, чем будет займется после того, как выйдет на свободу. Сейчас он находится под домашним арестом. Своими планами Артем поделился с корреспондентом 5-tv.ru, покидая здание Московского городского суда, где ему продлевали меру пресечения.

По словам Чекалина, он вновь хочет быть востребованным, вернуться к предпринимательской деятельности и зарабатывать большие деньги.

«В тренде буду. Как выйду, буду бабки грести лопатой», — заявил он.

Чекалин рассказал, как проходят его будни в стенах квартиры. Он занимается спортом и чтением псевдонаучных эзотерических книг.

«Честно сказать — странные книжки читаю. По нумерологии и родологии», — дополнил экс-супруг Лерчек.

Чекалин добавил, что первым делом после освобождения посетит банный комплекс.

Московский городской суд продлил домашний арест до 26 ноября Артему и Валерии Чекалиным. Следствие подозревает бывших супругов в использовании поддельных документов для легализации денег. В деле также фигурирует их бизнес-партнер Роман Вишняк. Уголовное дело в отношении Чекалиных возбудили в октябре 2024 года. В мае налоговая выставила Лерчек новый счет более чем на 28 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что сын блогера Лерчек попал в больницу с травмой легких.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
2 окт
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
23 сент
Лерчек в шаге от колонии: где окажутся дети блогера, если ее посадят
13 сент
«Больно смотреть на слезы дочери»: семья Лерчек оказалась на грани бедности
8 сент
Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения
7 сент
Завершено следствие по делу блогера Лерчек и ее бывшего мужа о незаконном выводе денег из России
21 авг
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 28 сентября
5 февр
«Елене придется плохо»: когда вынесут приговор Блиновской
4 янв
«Ушла в креатив»: чем занимается Лерчек под домашним арестом
30 нояб
«Этого никогда не будет»: Чекалин пытался задобрить Лерчек цветами
7 нояб
Артема Чекалина и его экс-супругу Лерчек оставили под домашним арестом
+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:59
В пригороде Манчестера неизвестный напал с ножом на людей
13:45
«Выглядит реально как кринж»: MARGO открыто высказалась о конфликте с Идой Галич
13:30
«Буду бабки грести»: Артем Чекалин рассказал, чем займется после освобождения
13:25
«Новый технологический уклад»: в основе разработок РЖД лежит отечественное ПО 
13:11
«Наемные киллеры»: Захарова жестко высказалась о действиях киевского режима
12:57
Захарова: за неделю от ударов ВСУ погибли 17 человек

Сейчас читают

Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео