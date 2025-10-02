«Буду бабки грести»: Артем Чекалин рассказал, чем займется после освобождения
Его арест был продлен до 26 ноября.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Артем Чекалин после завершения домашнего ареста хочет вновь вернуться к бизнесу
Экс-супруг блогера Лерчек, Артем Чекалин, рассказал, чем будет займется после того, как выйдет на свободу. Сейчас он находится под домашним арестом. Своими планами Артем поделился с корреспондентом 5-tv.ru, покидая здание Московского городского суда, где ему продлевали меру пресечения.
По словам Чекалина, он вновь хочет быть востребованным, вернуться к предпринимательской деятельности и зарабатывать большие деньги.
«В тренде буду. Как выйду, буду бабки грести лопатой», — заявил он.
Чекалин рассказал, как проходят его будни в стенах квартиры. Он занимается спортом и чтением псевдонаучных эзотерических книг.
«Честно сказать — странные книжки читаю. По нумерологии и родологии», — дополнил экс-супруг Лерчек.
Чекалин добавил, что первым делом после освобождения посетит банный комплекс.
Московский городской суд продлил домашний арест до 26 ноября Артему и Валерии Чекалиным. Следствие подозревает бывших супругов в использовании поддельных документов для легализации денег. В деле также фигурирует их бизнес-партнер Роман Вишняк. Уголовное дело в отношении Чекалиных возбудили в октябре 2024 года. В мае налоговая выставила Лерчек новый счет более чем на 28 миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что сын блогера Лерчек попал в больницу с травмой легких.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 окт
- Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
- 23 сент
- Лерчек в шаге от колонии: где окажутся дети блогера, если ее посадят
- 13 сент
- «Больно смотреть на слезы дочери»: семья Лерчек оказалась на грани бедности
- 8 сент
- Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения
- 7 сент
- Завершено следствие по делу блогера Лерчек и ее бывшего мужа о незаконном выводе денег из России
- 21 авг
- Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 28 сентября
- 5 февр
- «Елене придется плохо»: когда вынесут приговор Блиновской
- 4 янв
- «Ушла в креатив»: чем занимается Лерчек под домашним арестом
- 30 нояб
- «Этого никогда не будет»: Чекалин пытался задобрить Лерчек цветами
- 7 нояб
- Артема Чекалина и его экс-супругу Лерчек оставили под домашним арестом
Читайте также
58%
Нашли ошибку?