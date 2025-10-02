«Буду бабки грести»: Артем Чекалин рассказал, чем займется после освобождения

Артем Чекалин после завершения домашнего ареста хочет вновь вернуться к бизнесу

Экс-супруг блогера Лерчек, Артем Чекалин, рассказал, чем будет займется после того, как выйдет на свободу. Сейчас он находится под домашним арестом. Своими планами Артем поделился с корреспондентом 5-tv.ru, покидая здание Московского городского суда, где ему продлевали меру пресечения.

По словам Чекалина, он вновь хочет быть востребованным, вернуться к предпринимательской деятельности и зарабатывать большие деньги.

«В тренде буду. Как выйду, буду бабки грести лопатой», — заявил он.

Чекалин рассказал, как проходят его будни в стенах квартиры. Он занимается спортом и чтением псевдонаучных эзотерических книг.

«Честно сказать — странные книжки читаю. По нумерологии и родологии», — дополнил экс-супруг Лерчек.

Чекалин добавил, что первым делом после освобождения посетит банный комплекс.

Московский городской суд продлил домашний арест до 26 ноября Артему и Валерии Чекалиным. Следствие подозревает бывших супругов в использовании поддельных документов для легализации денег. В деле также фигурирует их бизнес-партнер Роман Вишняк. Уголовное дело в отношении Чекалиных возбудили в октябре 2024 года. В мае налоговая выставила Лерчек новый счет более чем на 28 миллионов рублей.

