«Повод побольше полежать»: Агата Муцениеце раскрыла свой вес накануне родов

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 37 0

Актриса призналась, что не сидит на диетах и не занимается спортом.

Актриса Агата Муцениеце раскрыла свой вес накануне родов

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Агата Муцениеце: набрала за беременность 12 килограммов и поправлюсь еще

Актриса Агата Муцениеце накануне родов рассказала, какой у нее сейчас вес. Постом звезда сериала «Закрытая школа» поделилась в своем Telegram-канале.

Экс-супруга актера Павла Прилучного призналась, что за время беременности набрала 12 килограммов. По словам Агаты Муцениеце, до родов она, вероятнее всего, еще поправится.

«На данный момент вес 68 килограммов, свой путь беременности я начинала с весом 56 килограммов! В лучшие дни 55. <…> Все мы помним, что самый быстрый набор веса идет уже в самом конце, где я сейчас и нахожусь», — написала актриса.

Также Муцениеце рассказала, что сейчас у нее нет сил на спорт. При этом, как уточнила актриса, сначала она пыталась следить за фигурой и даже бегала. Никаких диет Агата не соблюдает, а ориентируется только на свои внутренние ощущения.

Звезда «Закрытой школы» отметила, что сейчас она стала есть меньше, а вот раньше, во втором триместре, объедалась.

«Хотелось всего: пасты, тортов, конфет, печенья. В первом триместре как не в себя я ела мясо!» — поделилась Агата.

В конце актриса добавила, что в планах у нее и дальше есть все, что хочется, потому что нечасто она ходит беременной. Это, как в шутку заметила Муцениеце, такой отличный повод полежать и поесть.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце официально сменила фамилию.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:46
Откажется от престола? Принц Уильям готовит сына Джорджа к роли монарха
14:37
Колоссальная дыра в бюджете: боевики ВСУ рискуют остаться без зарплаты с 1 ноября
14:32
Самолет Ан-2 разбился в Красноярском крае
14:29
С заботой о безопасности: как на заводе «Маяк» перерабатывают ядерные отходы
14:20
«Добро пожаловать»: фигуристы Косторная и Куница впервые стали родителями
14:12
В Индии младенец смог выжить после того, как родители похоронили его заживо

Сейчас читают

Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео