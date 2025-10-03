Из продюсера в айтишники: P. Diddy планирует создать с сокамерниками ИИ-проект

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Рэпер успел произвести хорошее впечатление на своих соседей по «комнате».

Что P. Diddy планирует делать после освобождения

Фото: Javier Rojas/Zuma/ТАСС

P. Diddy планирует создать с сокамерниками ИИ-проект

Музыкальный продюсер и рэпер P. Diddy планирует создать ИИ-проект вместе со своими сокамерниками. Об этом изданию Financial Times рассказал сосед по камере знаменитости Майлз Го.

Го заявил, что музыкант несколько раз интересовался темой разработки ИИ и возможностью создать такой проект после освобождения. Платформа, по замыслу, должна помогать людям, причем не только, например, в бизнесе, но и в эмоциональной сфере.

Больше подробностей Го не раскрыл. Зато поделился своими мнением о P. Diddy, которое успел сформировать за 200 дней в одной камере и с кроватями друг напротив друга. Майлз назвал рэпера добрым, чутким и гениальным человеком.

Арест рэпера P. Diddy

В сентябре 2024 года рэпера и продюсера P. Diddy, известного как Шон Комбс, задержали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми для сексуальной эксплуатации.

Утверждается, что на его знаменитых «Белых вечеринках» для американских знаменитостей происходили не только разврат и употребление наркотиков, но и насилие над несовершеннолетними. Количество обвинений превышает сотню. Рэпер пытался внести залог в размере 50 миллионов долларов для освобождения из-под ареста, но суд отклонил его ходатайство.

Прокуратура США запросила для Комбса минимум 11 лет тюрьмы по делу о сексуальных преступлениях, а также штраф в размере 500 тысяч долларов.

Оглашение приговора назначено на 3 октября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что P. Diddy извинился за все содеянное.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

