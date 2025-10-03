Российские паралимпийцы выступят с флагом на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Российские паралимпийцы выступят под флагом страны и с гимном в ходе чемпионата мира по пауэрлифтингу. Об этом в беседе с ТАСС заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

По его словам, после завершения Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле ПКР запросил пересмотр статуса российских паралимпийцев на чемпионате мира по легкой атлетике, а также на предстоящих чемпионате Европы по пулевой стрельбе и чемпионате мира по пауэрлифтингу.

«Несмотря на то что решение Генассамблеи вступает в силу сразу после ее окончания, легкоатлеты и стрелки выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. В качестве обоснования организаторы ссылаются на то, что практически невозможно внести в столь короткие сроки все необходимые изменения в протокол, включая флаги, гимны, униформу, имена и обозначения, таблицу медалей», — отметил Рожков.

При этом он добавил, что в отношении мирового первенства по пауэрлифтингу ПКР получил ответное уведомление от Всемирной федерации парапауэрлифтинга. В нем сообщалось, что на соревнованиях сборная России сможет выступать со всеми национальными атрибутами — спортсмены в экипировке сборной, с гербом и флагом. При завоевании золотой медали на награждении прозвучит гимн РФ.

До этого Паралимпийский комитет России (ПКР) восстановил права в Международном паралимпийском комитете (IPC), поэтому российские спортсмены вновь могут участвовать в Паралимпийских играх под флагом, с гимном и другими национальными символами.

К тому же известно, что в феврале 2022 года по решению Международного олимпийского комитета (МОК) некоторые российские атлеты смогли выступать на мировой арене лишь в нейтральном статусе, тогда как остальные поменяли гражданство и представляют другие страны. На Генеральной ассамблее IPC в 2023 году решили частично ограничить членство российской стороны.

В течение следующих лет Паралимпиады пройдут в Италии — зимние игры 2026 года — и в Лос-Анджелесе — летние игры 2028 года.

