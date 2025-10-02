«Торжество здравого смысла»: Захарова о восстановлении прав паралимпийцев из РФ

Захарова: возвращение прав паралимпийцев из РФ — это торжество здравого смысла

Восстановление прав российских паралимпийцев — это возвращение к подлинным идеалам спорта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Видим в решении большинства делегатов генеральной ассамблеи МПК (Международный паралимпийский комитет. — Прим. ред.) просто торжество здравого смысла, возвращение к подлинным идеалам спорта, которые включают истинные ценности и исключают какую-либо форму дискриминации по политическим, национальным признакам», — заметила Захарова.

Она подчеркнула, что российские атлеты смогут участвовать в соревнованиях под флагом страны и с государственным гимном. Кроме того, наша страна надеется на полное снятие ограничений по всем видам спорта с паралимпийцев из РФ.

«Мы рассчитываем, что Международный олимпийский комитет и Международные федерации по отдельным видам спорта проявят здравый смысл, предоставят всем без исключения странам и спортсменам равные возможности соревноваться в духе честной, опять же, равной борьбы на основе тех положений, на основе тех актов международного права, которыми их деятельность регулируется», — уточнила представитель МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что шведская лыжница-чемпионка Линн Сван заявила о нежелании соревноваться с россиянами на Олимпийских играх в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.