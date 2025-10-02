«Торжество здравого смысла»: Захарова о восстановлении прав паралимпийцев из РФ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 33 0

Атлетов допустят на соревнования с государственной символикой.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Захарова: возвращение прав паралимпийцев из РФ — это торжество здравого смысла

Восстановление прав российских паралимпийцев — это возвращение к подлинным идеалам спорта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Видим в решении большинства делегатов генеральной ассамблеи МПК (Международный паралимпийский комитет. — Прим. ред.) просто торжество здравого смысла, возвращение к подлинным идеалам спорта, которые включают истинные ценности и исключают какую-либо форму дискриминации по политическим, национальным признакам», — заметила Захарова.

Она подчеркнула, что российские атлеты смогут участвовать в соревнованиях под флагом страны и с государственным гимном. Кроме того, наша страна надеется на полное снятие ограничений по всем видам спорта с паралимпийцев из РФ.

«Мы рассчитываем, что Международный олимпийский комитет и Международные федерации по отдельным видам спорта проявят здравый смысл, предоставят всем без исключения странам и спортсменам равные возможности соревноваться в духе честной, опять же, равной борьбы на основе тех положений, на основе тех актов международного права, которыми их деятельность регулируется», — уточнила представитель МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что шведская лыжница-чемпионка Линн Сван заявила о нежелании соревноваться с россиянами на Олимпийских играх в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:36
Неразделенная любовь: подросток насмерть сбил двух школьниц
18:31
Путин: в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми ко всему и ставки высоки
18:19
Освобожденные из плена ВСУ российские военные поделись эмоциями
18:10
По опыту Уильяма и Дианы: как Кейт Миддлтон воспитывает своих детей
18:05
В Севастополе стабилизировались топливные поставки и снизилась цена на бензин
18:01
В США сообщили о решении Сената относительно завершения шатдауна

Сейчас читают

Выступление Путина на Валдайском форуме — прямая трансляция
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео