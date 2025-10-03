Афера на доверии: мужчина выдавал себя за риелтора и обманывал арендаторов

Мужчина выдавал себя за риелтора и обманывал арендаторов в США

В Нью-Йорке мужчина притворялся риелтором и проводил экскурсии по квартирам, которые ему не принадлежали. С помощью этой схемы он смог обмануть «клиентов» более чем на 25 тысяч долларов. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.

«Его жертвами были жители Нью-Йорка, которые искали стабильное место для жизни в то время, когда доступного жилья не хватает», — говорится в заявлении прокурора.

По словам представителя власти, обвиняемый воспользовался сложной ситуацией на рынке аренды и оставил без жилья целые семьи.

«Риелтор» расширял свою клиентскую базу с помощью социальных сетей и сарафанного радио. Он устраивал просмотры квартир в разных районах города, хотя не имел никаких прав на эти объекты. Жертвами в основном становились латиноамериканские семьи, которые передавали деньги через кассовые чеки на имя компании Milian Services Corp., зарегистрированной на мошенника.

Прокуратура утверждает, что злоумышленник придумывал многочисленные оправдания, объясняя задержки с заселением, ремонтом или обработкой квартир от вредителей. В итоге многие арендаторы потеряли деньги и документы, включая свидетельства о рождении и номера социального страхования.

Мужчина не признает себя виновным в краже в крупном размере и мошеннической схеме. Судья Верховного суда Манхэттена Энн Шерцер постановила оставить его под залогом в 25 тысяч долларов.

