Во Владимирской области в результате ДТП погибли четыре человека

В Гусь-Хрустальном в результате ДТП погибли четыре человека

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области в результате автомобильной аварии погибли четыре человека. Об этом сообщили на сайте Главного управления МВД по региону.

«3 октября 2025 года в Гусь-Хрустальном районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими. По предварительной информации, около 14:20 на 399 км автодороги Р-132 „Золотое кольцо“ столкнулись легковой и грузопассажирский автомобили, один из которых загорелся», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в результате дорожного происшествия четыре человека погибли и еще три пострадали.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.

