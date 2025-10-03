Во Владимирской области в результате ДТП погибли четыре человека

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Еще три человека пострадали.

Автомобильная авария в Гусь-Хрустальном

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Гусь-Хрустальном в результате ДТП погибли четыре человека

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области в результате автомобильной аварии погибли четыре человека. Об этом сообщили на сайте Главного управления МВД по региону.

«3 октября 2025 года в Гусь-Хрустальном районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими. По предварительной информации, около 14:20 на 399 км автодороги Р-132 „Золотое кольцо“ столкнулись легковой и грузопассажирский автомобили, один из которых загорелся», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в результате дорожного происшествия четыре человека погибли и еще три пострадали.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Северном Майами-Бич произошла смертельная авария с участием электромобиля Tesla, в результате которой погиб водитель. ДТП произошло на 163-й северо-восточной улице, в районе квартала 3100. Электромобиль столкнулся и внедорожником и загорелся, водитель оказался заблокирован внутри. Он сгорел заживо.

