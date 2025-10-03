Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Президент отметил, что именно педагоги, искренне преданные своему делу, своему народу, своей стране, во все исторические эпохи вели Россию вперед.

Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов в преддверии профессионального праздника — Дня учителя, который отмечается 5 октября.

«Поздравляю всех педагогов России с приближающимся профессиональным праздником — с Днем учителя. А вас, уважаемые друзья, — с почетными наградами», — сказал российский лидер.

По словам Путина, именно педагоги, искренне преданные своему делу, народу и стране, всегда вели Россию вперед.

«Служили нравственным маяком для целых поколений, воспитывали достойных учеников, которые одержали судьбоносные ратные победы, добивались выдающихся результатов в науке, спорте, искусстве», — указал президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России определили победителя конкурса «Учитель года — 2025». Им стал преподаватель из Белгородской области Дмитрий Баланчуков, который обучает английскому и китайским языкам.

Имя победителя огласили во время торжественной церемонии объявления лауреатов профессиональных конкурсов в ходе Форума классных руководителей в Национальном центре «Россия».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:53
«Трамплин для инвестиций»: Сикорский о выгоде Польши от восстановления Украины
17:41
Виктор Орбан: Евросоюз уже потратил на Украину €180 млрд
17:34
В Дагестане задержали пятерых жителей, планировавших теракт против силовиков
17:31
Количество погибших от отравления алкоголем в Ленобласти возросло до 45
17:26
Во Владимирской области в результате ДТП погибли четыре человека
17:22
В Литве министра культуры уволили из-за вопроса о статусе Крыма

Сейчас читают

Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео