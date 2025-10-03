Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов в преддверии профессионального праздника — Дня учителя, который отмечается 5 октября.

«Поздравляю всех педагогов России с приближающимся профессиональным праздником — с Днем учителя. А вас, уважаемые друзья, — с почетными наградами», — сказал российский лидер.

По словам Путина, именно педагоги, искренне преданные своему делу, народу и стране, всегда вели Россию вперед.

«Служили нравственным маяком для целых поколений, воспитывали достойных учеников, которые одержали судьбоносные ратные победы, добивались выдающихся результатов в науке, спорте, искусстве», — указал президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России определили победителя конкурса «Учитель года — 2025». Им стал преподаватель из Белгородской области Дмитрий Баланчуков, который обучает английскому и китайским языкам.

Имя победителя огласили во время торжественной церемонии объявления лауреатов профессиональных конкурсов в ходе Форума классных руководителей в Национальном центре «Россия».

