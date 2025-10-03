Автомобиль размера плюс: в соцсетях завирусилась очень вместительная Lada Largus
Универсал рассчитан на семь человек максимум, но в него поместилось еще больше.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru
В соцсетях завирусилась Lada Largus с десятью пассажирами
В российских соцсетях сегодня завирусилось видео, которое может изменить все наше представление о пространстве и опровергнуть законы физики.
Видно, как к стоянке подъезжает Lada Largus. Отечественный универсал рассчитан максимум на семь человек. Но из него выходит целая толпа рабочих! Очевидцы насчитали десять пассажиров и одного водителя.
Говорят, что и это не предел. Раньше машина высаживала по 15 человек. Как они поместились в салон — для всех остается загадкой.
