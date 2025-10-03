В Санкт-Петербурге поймали сбежавшую из зоопарка птицу-калао с помощью сачка

Сбежавшую из Ленинградского зоопарка редкую птицу-калао по имени Шанти наконец-то поймали. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Птица попалась в большой сачок.

Ранее весь Петербург искал птицу-калао. Она улетела во время переезда в зимний вольер. Птица экзотическая, и не привыкла к холодной погоде, поэтому специалисты переживали из-за заморозков, которые уже пришли в город.

Сначала пернатую обнаружили недалеко от зоопарка — в Александровском парке. Потом она полетела в сторону жилых домов Петроградского района. Поиск был осложнен тем, что калао сидит на деревьях высоко, вне зоны досягаемости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербурге случайные прохожие сорвали операцию по спасению калао. Птица была обнаружена на дереве во дворе жилого дома. Прибывшие на место ветеринары попытались усыпить ее с помощью пневматического ружья со снотворным.

