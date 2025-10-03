Рэпера Timbaland заметили рядом с отелем в центре Москвы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 34 0

Известно, что музыкант приехал в Россию для того, чтобы выступить на закрытом мероприятии.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Photo Image Press; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Четырехкратного обладателя премии «Грэмми», рэпера Тимоти Закери Мосли, более известного как Timbaland, заметили у отеля Four Seasons на Охотном ряду в Москве. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как музыкант, в сопровождении личной охраны, садится в черный автомобиль Mercedes V-Class. Ранее стало известно, что Timbaland приехал в Россию для того, чтобы выступить на закрытом мероприятии.

У музыканта давние связи с Россией: еще в 2009 году он закончил работу над студийным альбомом заслуженного артиста РФ Димы Билана «Believe». 12 из 15 композиций были записаны на студии Timbaland в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рэпер Баста раскрыл необычные места своих выступлений перед слушателями. По словам артиста, ему удалось спеть для людей на ледоколе в Антарктиде, а также в других небанальных локациях.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:36
Черная вдова: женщина убила своего пятого мужа инсулином
22:23
Белые вещи и кроссовки: главные ошибки в образе на собеседовании
22:12
Студент борется за опеку над братьями и сестрой после гибели родителей в ДТП
22:00
Пациентка больницы погибла после нападения соседки по палате
21:55
Силы ПВО ликвидировали шесть дронов ВСУ над регионами России
21:48
В Белом доме не исключили прекращение шатдауна в США 3 октября

Сейчас читают

Пропавшую женщину нашли обнаженной в канаве спустя два дня после аварии
Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео