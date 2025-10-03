Рэпера Timbaland заметили рядом с отелем в центре Москвы

Четырехкратного обладателя премии «Грэмми», рэпера Тимоти Закери Мосли, более известного как Timbaland, заметили у отеля Four Seasons на Охотном ряду в Москве. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как музыкант, в сопровождении личной охраны, садится в черный автомобиль Mercedes V-Class. Ранее стало известно, что Timbaland приехал в Россию для того, чтобы выступить на закрытом мероприятии.

У музыканта давние связи с Россией: еще в 2009 году он закончил работу над студийным альбомом заслуженного артиста РФ Димы Билана «Believe». 12 из 15 композиций были записаны на студии Timbaland в США.

