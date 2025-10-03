Силы ПВО ликвидировали шесть дронов ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.

«В период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что три беспилотника были сбиты над территорией Курской области, два — над Белгородской, и еще один дрон был уничтожен над Брянской областью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Слободе Белой Курской области в результате атаки украинских беспилотников на торговый центр (ТЦ) пострадали два человека. Уточняется, что пострадавшим была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Кроме того, из-за удара ВСУ по ТЦ повреждения также получил грузовой автомобиль.

