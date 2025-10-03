Силы ПВО ликвидировали шесть дронов ВСУ над регионами России

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Атаке подверглись три субъекта РФ.

Сколько БПЛА сбили силы ПВО — подробности

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.

«В период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что три беспилотника были сбиты над территорией Курской области, два — над Белгородской, и еще один дрон был уничтожен над Брянской областью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Слободе Белой Курской области в результате атаки украинских беспилотников на торговый центр (ТЦ) пострадали два человека. Уточняется, что пострадавшим была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Кроме того, из-за удара ВСУ по ТЦ повреждения также получил грузовой автомобиль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:36
Черная вдова: женщина убила своего пятого мужа инсулином
22:23
Белые вещи и кроссовки: главные ошибки в образе на собеседовании
22:12
Студент борется за опеку над братьями и сестрой после гибели родителей в ДТП
22:00
Пациентка больницы погибла после нападения соседки по палате
21:55
Силы ПВО ликвидировали шесть дронов ВСУ над регионами России
21:48
В Белом доме не исключили прекращение шатдауна в США 3 октября

Сейчас читают

Пропавшую женщину нашли обнаженной в канаве спустя два дня после аварии
Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео