Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Курской области

Лилия Килячкова
Госпитализация гражданам не потребовалась.

Куда попал дрон в Курской области

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Тема:
Курская область

Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на ТЦ в Курской области

В Слободе Белой Курской области в результате атаки украинских беспилотников на торговый центр (ТЦ) пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Сегодня вражеский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района. В результате удара осколочные ранения получили мужчина и женщина», — говорится в публикации.

Уточняется, что пострадавшим была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

По словам губернатора, из-за удара ВСУ по ТЦ повреждения также получил грузовой автомобиль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в городе Шебекино Белгородской области в результате прилета украинского боеприпаса в частный дом погибла женщина. После удара в доме обрушилась кровля, некоторые ее части воспламенились. Кроме того, повреждены окна и хозяйственная постройка. Огонь был ликвидирован бригадой пожарных.

Также в ходе атаки дронов ВСУ на Шебекино в городе повреждены остекление коммерческого объекта и пяти квартир, а также грузовой и два легковых автомобиля.

