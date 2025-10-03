Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Курской области
Госпитализация гражданам не потребовалась.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на ТЦ в Курской области
В Слободе Белой Курской области в результате атаки украинских беспилотников на торговый центр (ТЦ) пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Сегодня вражеский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района. В результате удара осколочные ранения получили мужчина и женщина», — говорится в публикации.
Уточняется, что пострадавшим была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.
По словам губернатора, из-за удара ВСУ по ТЦ повреждения также получил грузовой автомобиль.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в городе Шебекино Белгородской области в результате прилета украинского боеприпаса в частный дом погибла женщина. После удара в доме обрушилась кровля, некоторые ее части воспламенились. Кроме того, повреждены окна и хозяйственная постройка. Огонь был ликвидирован бригадой пожарных.
Также в ходе атаки дронов ВСУ на Шебекино в городе повреждены остекление коммерческого объекта и пяти квартир, а также грузовой и два легковых автомобиля.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 сент
- Силы ПВО России уничтожили 12 украинских дронов над Курском и Белгородом
- 28 сент
- Силы ПВО России уничтожили 41 беспилотник ВСУ за ночь
- 25 сент
- Над Курской АЭС-2 ликвидировали украинский беспилотник
- 25 сент
- Залужный: ВСУ ждет ухудшение ситуации на фронте
- 21 сент
- В зоне СВО погиб руководитель мемориального общества «Курск» Ежи Тыц
- 14 сент
- Блогер Роман Алехин владел автопарком на сумму более десяти миллионов рублей
- 12 сент
- «Ты кто такой?» — военный аналитик усомнился в участии Алехина в операции «Поток»
- 11 сент
- Военный блогер Алехин получает сотни тысяч рублей от рекламы
- 10 сент
- Военный блогер Алехин приписал себе участие в операции «Поток»
- 10 сент
- Экс-губернатор Курской области Смирнов пошел на соглашение со следствием
Читайте также
58%
Нашли ошибку?