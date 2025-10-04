В возрасте 76 лет скончался итальянский актер Ремо Джироне

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 57 0

Он был известен своей ролью мафиози Тано Каридди в культовом телесериале «Спрут».

Умер итальянский актер Ремо Джироне

Фото: www.globallookpress.com/Matteo Nardone

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Итальянский актер театра и кино Ремо Джироне умер на 77-м году жизни в своем доме в Монако. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Артист был наиболее известен своей ролью харизматичного мафиози Тано Каридди в культовом телесериале «Спрут».

Джироне родился в столице Эритреи, бывшей итальянской колонии. Свои первые годы он провел именно там, но позднее переехал в Рим. Наибольшего успеха актер достиг на театральной сцене. Уточняется, что артист гордился своей ролью в спектакле Петера Штайна «Дядя Ваня».

Джироне всегда отличался любовью к классику русской литературы Антону Павловичу Чехову. В 1974 году он сыграл Треплева в фильме Марко Беллокьо «Чайка». К тому же актер долгое время участвовал в спектакле «Маленькие трагедии» по А. С. Пушкину.

Кроме того, актер успел сняться и в Голливуде. Он исполнил роль Энцо Феррари в биографической драме 2019 года «Ford против Ferrari». Также он снялся в фильме «Закон ночи» с Беном Аффлеком, рассказывающем об американских гангстерах 1920-х годов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ушел из жизни основатель британской рок-группы The Yardbirds Крис Дрея.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:57
Силы ПВО России за ночь уничтожили 117 беспилотников ВСУ над регионами РФ
7:38
Юлия Савичева прокомментировала смену имиджа: «Я же женщина»
7:25
Без суда: с 1 ноября в России изменятся правила взыскания долгов с граждан
7:09
«Ангарский маньяк» Михаил Попков сломал одной из своих жертв десять ребер
6:50
Эти игры до добра не доведут: как компьютер влияет на мужскую силу
6:38
В возрасте 76 лет скончался итальянский актер Ремо Джироне

Сейчас читают

Рэпер Timbaland выступил на закрытой вечеринке в Москве за 40 млн рублей
Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео