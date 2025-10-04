В возрасте 76 лет скончался итальянский актер Ремо Джироне

Итальянский актер театра и кино Ремо Джироне умер на 77-м году жизни в своем доме в Монако. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Артист был наиболее известен своей ролью харизматичного мафиози Тано Каридди в культовом телесериале «Спрут».

Джироне родился в столице Эритреи, бывшей итальянской колонии. Свои первые годы он провел именно там, но позднее переехал в Рим. Наибольшего успеха актер достиг на театральной сцене. Уточняется, что артист гордился своей ролью в спектакле Петера Штайна «Дядя Ваня».

Джироне всегда отличался любовью к классику русской литературы Антону Павловичу Чехову. В 1974 году он сыграл Треплева в фильме Марко Беллокьо «Чайка». К тому же актер долгое время участвовал в спектакле «Маленькие трагедии» по А. С. Пушкину.

Кроме того, актер успел сняться и в Голливуде. Он исполнил роль Энцо Феррари в биографической драме 2019 года «Ford против Ferrari». Также он снялся в фильме «Закон ночи» с Беном Аффлеком, рассказывающем об американских гангстерах 1920-х годов.

