Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, пункт управления и расчеты БпЛА, а также живую силу ВСУ харьковском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Кадрами объективного контроля с БпЛА было подтверждено нанесение огневого поражения боевикам ВСУ, что свидетельствует о высокой эффективности применяемого вооружения и точности наших артиллерийских расчетов. Ликвидация данного пункта управления БпЛА противника оказала значительное влияние на функционирование системы координации и применения беспилотников подразделений ВСУ на данном участке.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

