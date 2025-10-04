Эти игры до добра не доведут: как компьютер влияет на мужскую силу

Показатели мужской силы за последние полвека уменьшились вдвое

В интернете активно обсуждают трудности, связанные с интимной жизнью мужчин. Считается, что за последние 50 лет показатели мужской силы снизились примерно вдвое. Причинами называют вредные привычки, стресс, а также прием различных препаратов и спортивных добавок. Однако специалисты отмечают, что физиологические перемены не так серьезны, как новые формы социального поведения. «Известия» выяснили, чем опасна популярность мужского одиночества и насколько правдивы пугающие прогнозы.

Почему вредно играть в «танчики»

Эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам, гинеколог и преподаватель медицинского факультета университета «Синергия» Любовь Ерофеева уточнила, что за последние полвека снизилось не качество сексуальной жизни, а количество сперматозоидов в эякуляте мужчин.

Впервые такие перемены заметили перед пандемией COVID-19. Мужчины в этом не виноваты, поясняет эксперт. Просто природа, по всей видимости, раньше делала количество сперматозоидов с запасом. А потом стала экономить на этом «материале», так как для фертильности их не нужно слишком много.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Если бы падали показатели фертильности, встал бы вопрос о вымирании, добавляет Ерофеева. Но новое поколение столь же плодовито, как и прежнее. Хотя количество сперматозоидов стало меньше, это не влияет на способность к зачатию и деторождению.

Сидеть за компьютером день и ночь, играть в «танчики» или уходить в виртуальную реальность — это точно не полезно для фертильности, репродуктивной функции и сексуальных образов, предупреждает Любовь Ерофеева. По ее мнению, в последние годы заметна тенденция мужского одиночества, что несет больше рисков

«Нежелание искать себе партнершу, создавать семью и заводить детей во многом связано с тем, что некоторые мужчины с головой ушли в интернет. В Сети они находят и какие-то сексуальные атрибуты», — комментирует Любовь Ерофеева.

По словам эксперта, соцсети и компьютерные игры становятся заменой живых отношений. Мужчины, неинтересные женщинам по разным причинам, сами утрачивают к ним интерес.

Мужское одиночество

Сексолог и психиатр Алексей Вилков отмечает, что интернет-зависимость и увлечение играми могут со временем снижать либидо. От виртуального общения или от компьютерных игр мозг получает положительные эмоции: происходит выброс эндорфинов, человек испытывает удовольствие. Это может способствовать снижению уровня либидо и уменьшению поисковой активности, свойственной мужчинам. Они чаще выбирают виртуальное общение, пренебрегая реальными знакомствами. А снижение активности в поиске опосредованно может влиять на фертильность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Эксперт подчеркивает, что уход в виртуальность меняет жизнь: у мужчин растет тревожность, снижается уверенность, ухудшаются навыки общения. Может появиться депрессия, что еще сильнее отдаляет их от реальных отношений с женщинами.

«Что касается моды на одиночество, отчасти так оно и есть, потому что современный мужчина может легко удовлетворять все свои базовые физиологические потребности, не прибегая к поиску постоянной партнерши. Для него на первый план выступает ощущение собственного комфорта и независимости, установка на карьерный рост. И в этом плане как раз поиск партнерш и вступление в отношения, по его логике, могут мешать карьере и независимости», — комментирует эксперт.

Подобные взгляды, считает Вилков, негативно отражаются на перспективах брака. Эгоизм и эгоцентризм приводят к привычке жить в одиночестве и нежеланию учитывать интересы женщины.

«А в паре, в отношениях как раз важно учитывать потребности партнерши. В браке важны элементы альтруизма, компромисса и взаимности. Поскольку у некоторых мужчин установка на собственный эгоизм превалирует, они привыкают быть в одиночестве, не вступая в долгие отношения с партнершами», — продолжает Алексей Вилков.

В то же время специалист отмечает, что полностью в одиночество уходит небольшое число мужчин, и это не несет угрозы обществу. Со временем многие пересматривают свои взгляды и все же создают семьи.

Как допинг влияет на потенцию

Физические нагрузки, спорт и тяжелая работа не снижают фертильность. Напротив, бег или силовые упражнения укрепляют здоровье и поддерживают либидо. Но прием специальных добавок способен навредить.

Фото; www.globallookpress.com/IMAGO/Christoph Hardt

«Снижению фертильности способствуют не занятия в спортзале, а прием различных препаратов гормонального и другого свойства, которые увеличивают мышечную массу. Вот они могут влиять на мужскую состоятельность», — предостерегает Любовь Ерофеева.

Алексей Вилков подтверждает, что спортивные стимуляторы негативно отражаются на сексуальной функции. Допинг нарушает гормональный баланс: резко растет уровень андрогенов. Эти гормоны в норме отвечают за мужские признаки, развитие силы и фертильность. Но их избыток, особенно тестостерона, способен вызвать проблемы с зачатием. В некоторых случаях формируется зависимость от «спортивных» препаратов, что снижает либидо и ухудшает качество эрекции, мешая деторождению.