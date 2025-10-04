Правительство направило свыше десяти миллиардов рублей на социальные надбавки пенсионерам

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 48 0

Субсидии получат жители 19 регионов России.

Кто получит надбавку к пенсии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В России выделили из резервного фонда дополнительные десять миллиардов рублей на социальные выплаты пенсионерам и гражданам с ограниченными возможностями. Такая мера распространится на ряд регионов страны. Об этом стало известно сообщения в Telegram-канале правительства.

«Правительство дополнительно выделило свыше десяти миллиардов рублей на социальные доплаты пенсионерам в ряде регионов и выплаты по уходу за инвалидами», — отметили в заявлении.

Денежные средства направят получателям из Бурятии, Коми, Якутии, Тывы, Забайкальского и Камчатского края. Также субсидии достанутся жителям Кабардино-Балкарской Республики, Красноярского, Приморского и Хабаровского края, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Магаданской и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Чукотского автономного округа.

Также уточнялось, что указанные выплаты получат свыше 1,2 миллиона человек.

Такие региональные социальные доплаты к пенсии станут доступны неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте для этой категории граждан.

Ранее 5-tv.ru писал, что в конце декабря часть пенсионеров получит январскую пенсию на 7,6% выше. Данное решение связано с утвержденным проектом бюджета и особенностями новогодних праздников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

