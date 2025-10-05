Геополитика в рифму: почему Путин вспомнил Пушкина на фоне украинского конфликта

«Куда отодвинем строй твердынь?

За Буг, до Ворсклы, до Лимана?

За кем останется Волынь?

За кем наследие Богдана?»

Эти размышления о новых западных границах России содержатся в том самом стихотворении Александра Пушкина, которое цитировал российский президент в клубе «Валдай». Но до этих строк не дочитал на сцене, дав пищу для размышлений и самостоятельной работы. Почему именно это произведение русского классика он выбрал? Какое послание в нем содержится?

Да, исторические параллели понятны — в 1812 году объединенная европейская коалиция попыталась нанести поражение России. Чем все закончилось, мы все прекрасно знаем. А у Пушкина это все на глазах происходило.

До четверти армии Наполеона составляли тогда польские части. И получили по заслугам дважды — в 1812 году и в 1831 году, когда и было написано это стихотворение. И вот, спустя два века, знакомые все лица сформировали новую коалицию желающих, желающих поражения России.

«Знакомый пир их манит вновь –

Хмельна для них славян кровь;

Но тяжко будет им похмелье,

Но долог будет сон гостей

На тесном, хладном новоселье,

Под злаком северных полей!»

«Здесь все сказано. Еще раз убеждаюсь в том, что Пушкин — наше все», — процитировал великого классика российский президент.

Интеллектуалы-международники собрались в Сочи, чтобы не просто определить контуры многополярного мира, но и разработать инструкцию по применению, то есть ответить на второй по важности вопрос после «что происходит» и «что делать».

Совет российского лидера был кратким — сейчас надо быть готовым ко всему. К чему именно, знает корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Встреча Валдайского клуба уже по традиции проходит на высоте 1389 метров. Отсюда хорошо видно горизонт событий, как тех, что сейчас происходят, так и грядущих. И где как не здесь исследовать и открывать законы новой физики мирового устройства и взаимоотношений ключевых элементов, чтобы уверенно заглянуть за горизонт.

Полицентричный мир

Главная тема, обсуждаемая в этом году, — полицентричный мир, который в какой-то степени очень похож на сотни этих вершин, на вид неприступных и тех, что пониже. Они гармонично дополняют друг друга, сформированы общими процессами и объединены единым хребтом.

Новое полицентричное мироустройство уже состоялось, и оно намного сложнее, чем осыпавшийся однополярный мир, констатируют эксперты Валдая.

Что сломало прежнее устройство уже понятного мировому большинству, которое представлено здесь, в российском Сочи, безудержное стремление к тотальной гегемонии отдельных игроков на планете.

«Против лома нет приема»

То, что происходит в современном мире, — это, по сути, естественный и, похоже, неотвратимый ответ. Сама природа международных отношений против.

«У всякой мощи все-таки есть предел. Ну, российская сторона, аудитория, есть такое у нас на роду выражение: „Против лома нет приема, окромя другого лома“, а он всегда появляется, понимаете. Времена, когда узкая группа самых могущественных держав решала за весь остальной мир, как жить, ушли безвозвратно. Об этом стоит помнить тем, кто ностальгирует по колониальным временам, когда народы было принято делить на тех, кто равны, и некоторых, кто равнее. Фраза Оруэлла нам хорошо известна», — сказал Владимир Путин.

«Скоро всех, к чертям собачьим, запретят»

Оруэлл писал вроде как сатиру на Советский Союз, а получилось пророчество про Запад. Ведь как в той повести: отдельные персонажи бунтуют, но властная группа лиц из последних сил манипулирует, держится за свой сад.

«Манипулировать волей народов не получится. Как это в Румынии, скажем, было, не будем вдаваться в детали. Во многих странах это происходит, в некоторых странах пытаются запретить своих политических оппонентов, которые уже приобретают большую легитимность и большее доверие избирателей, — запретить. Мы знаем это, проходили в Советском Союзе. Помните песни Высоцкого: «Запретили даже воинский парад! Скоро всех, к чертям собачьим, запретят!» — сказал Владимир Путин.

То, что попытки нанести стратегическое поражение России тщетны, вроде бы прекрасно понимают и за океаном, и в Старом Свете, но все равно пытаются вести агрессивную политику.

«Сам факт наличия России многим не нравится»

Единственное, на что могут рассчитывать желающие России зла, без каких-либо уточнений и лишних слов поймёт каждый житель нашей страны.

«Понимаете, вот сам факт, сам факт наличия России многим не нравится, и все хотят там как-то принять участие в этом историческом событии — нанесения нам стратегического поражения и на этом поживиться, там откусить, здесь откусить. Хочется сделать такой выразительный жест, но здесь дам очень много, этого не будет», — сказал Владимир Путин.

Европа сама себя верно ведет в пропасть, будто бы не спрашивают президента, а констатируют ему этот факт. Страны ЕС давно превратились в кулак запада, а теперь еще и тащат на себе киевский режим. Вступление Украины в Евросоюз только ускорит в нем процессы разложения.

«Я уже говорил публично, но не могу отказать себя в удовольствии не вспомнить об этом еще раз. В 1993 году в Гамбурге я был вместе с тогдашним мэром Петербурга Собчаком, и у него была встреча, беседа с тогдашним канцлером Колем. И Коль говорил, что если Европа хочет сохраниться в качестве самостоятельного, одного из самостоятельных центров мировой цивилизации, то она обязательно должна быть с Россией», — сказал Владимир Путин.

Президент вспоминал не только классиков, политиков прошлого и настоящего. Кажется, любой ответ на вопрос российский лидер подкреплял цитатами, историческими фактами и собственным опытом.

«Оковы прежней идеологии рухнули»

То, о чем участники клуба дискутировали в теории, Путин подкреплял практическими примерами. Всегда убедительно и красноречиво.

«Меня в свое время Буш знакомил с бумагами секретными в присутствии директора ЦРУ, а тот сказал: „Господин президент, вы ознакомились с этими бумагами? Прошу расписаться, у нас такой порядок“. Я говорю: „Ну ладно“. Взял, расписался. Я, будучи директором ФСБ, что обнаружил? Вроде как мы все теперь одинаковые, оковы прежней идеологии рухнули, но я что вижу? Я прошу прощения, но прямо та же ЦРУ работает там в Закавказье у нас, на Северном Кавказе, и в Закавказье, на Северном Кавказе, содержит эту агентуру, в том числе из числа радикалов, снабжает их деньгами, оказывает информационную политическую поддержку, оружие даже даёт, перебрасывает их на своих вертолетах и так далее», — сказал Владимир Путин.

Сейчас Штаты тоже всячески поддерживают один режим. Но если в 1990-е из Вашингтона был только монолог в адрес России, то сейчас (Анкоридж) начался разговор равных, и это уже достойный результат.

Путин подробно говорит про свои отношения с Трампом, при котором Штаты стали на путь возвращения к нормальности. И начали отрекаться от ложных нарративов. Уважительно, потому что Трамп исполняет волю своего народа. А это, прежде всего, рациональный подход.

«Вы знаете, я говорю искренне. Я знаю, я же сказал, он любит как и эпатажем позаниматься, на мой взгляд, так и резко вопросы ставить. И я в выступлении сказал, защищает свои национальные интересы так, как он их определяет. Но иногда, повторю еще раз, иногда лучше услышать прямую позицию, чем какие-то экивоки, в которых трудно разобраться», — сказал Владимир Путин.

«Вы знаете, это не шутка»

И порой начинало казаться, что только отдельные члены НАТО как будто соревнуются в своей воинственности, всеми силами намереваясь довести конфронтацию до апогея, не оглядываясь на последствия прямого столкновения двух крупнейших ядерных держав на планете. Но хорошо, что пока попытки этих членов альянса терпят неудачу. В том числе и в информационных войнах.

«Информационные атаки. Влияние на политическое сознание стороны потенциального противника, попытки разложить это сознание. И вы знаете, сейчас вот о чем подумал, мне вот недавно говорили, что у нас как бы возрождается такая русская традиция, девочки, молодые девушки на свои мероприятия или где-то отдыхают в барах и так далее, приходят в кокошниках, в русских нарядах. Вы знаете, это не шутка. Вот это меня это очень радует. Почему? Потому что это значит, что, несмотря на все попытки разложить наше российское общество изнутри, наши противники не добиваются никакого результата, а наоборот, эффект обратный ожидаемому получают», — сказал Владимир Путин.

«Россия была, есть и всегда будет»

И даже непрекращающиеся санкции, по которым наша страна уже давно выбилась в лидеры и рекордсмены за всю историю человечества, стали не изоляцией и тупиком, а стимулом в развитии внутреннего рынка и экономики в целом. Россия действует исключительно в своих интересах, в отличие от других.

«Владимир Владимирович, Вы в начале своего выступления сказали одну очень важную вещь», — сказал модератор пленарной сессии, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Хоть одну важную вещь, но сказал. Времени даром мы с вами сегодня не потратили», — сказал Владимир Путин.

Что было самое важное за эти четыре часа — вопрос дискуссионный. Каждый из 140 гостей наверняка выделит что-то свое. Но каждый точно убедился: без России миру просто не обойтись. Хотя бы потому, что нет ни одной страны в мире с таким уникальным опытом, которым она готова делиться. Без этого никак.

«В любых перипетиях Россия доказала одно: она была, есть и всегда будет. Ее роль в мире меняется, мы это понимаем, но она неизменно остается силой, без которой трудно, а часто и невозможно достичь ни гармонии, ни баланса. Этот проверенный факт — проверенный историей, временем — это факт, который является безусловным», — сказал Владимир Путин.

