Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков попал в реестр неплательщиков алиментов

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 15 0

Исполнитель роли Полежайкина и в жизни не очень прилежный — копит кредиты. Его долг превышает 2,3 миллиона рублей.

Звезда «Папиных дочек» — в реестре неплательщиков алиментов

Фото: Instagram*/kazakovfly

Актер Михаил Казаков, сыгравший двоечника Илью Полежайкина в сериале «Папины дочки», попал в реестр лиц, не исполняющих свои обязательства по выплате алиментов. Кроме того, у него есть долги по кредитам. Общая задолженность артиста превышает 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщается в материале РИА Новости со ссылкой на данные судебных приставов.

В августе стало известно, что Артем Казаков задолжал 1,3 миллиона рублей по кредитам, тогда общий долг составлял более 1,8 миллиона. В реестр злостных неплательщиков алиментов он попал еще в начале сентября 2025 года — он был должен 224 тысячи рублей.

Упомянутый реестр неплательщиков алиментов заработал в мае текущего года. По информации директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрия Ариста, первыми в него попали 190 тысяч должников, все они были либо привлечены к административной или уголовной ответственности, либо находятся в розыске.

В этом году Михаилу Казакову исполнилось 37 лет. Он начал актерскую карьеру в телесериалах «Ералаш», снимался в проектах «Фитиль» и «6 кадров», но известен широкому зрителю стал благодаря «Папиным дочкам». В его биографии есть и полнометражные фильмы — «Побег» (2005), «День денег» (2006), «Каникулы президента» (2018).

В 2020 году Казаков сорвался с пожарной лестницы и упал с высоты 12 метров, получил серьезные травмы ног. Он перенес сложную операцию, затем передвигался в инвалидном кресле и на костылях. Только в 2024-м он заявил о полном восстановлении подвижности, но боли окончательно не ушли. За год до этого от актера ушла жена и вскоре подала на алименты.

Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков попал в реестр неплательщиков алиментов
