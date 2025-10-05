Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Эмомали Рахмону исполнилось 73 года.

Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Текст послания размещен на сайте главы республики.

В воскресенье, 5 октября, лидеру Душанбе исполнилось 73 года. Владимир Путин пожелал своему коллеге доброго здоровья, успехов и дальнейших достижений в государственной деятельности.

Также российский лидер отметил достигнутые договоренности между двумя странами и подчеркнул, что двухсторонние отношения имеют стратегическое значение для Москвы и Душанбе.

«Мы, конечно, продолжим активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — говорится в официальном документе.

Ранее стало известно, что 9 октября Путин отправится с государственным визитом в Таджикистан. В своем поздравительном послании президент выразил уверенность, что предстоящее общение двух лидеров будет конструктивным и плодотворным.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России поздравил российских педагогов с Днем учителя.

