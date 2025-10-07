«Кормить во славу Божию»: можно ли забирать еду с поминок

Александра Якимчук
Изначально традиция есть после похорон была другой, но со временем сильно видоизменилась.

Можно ли забирать домой еду с поминок

Фото: © РИА Новости/Максим Захаров

Священник Береговой: забирать домой еду с поминок можно

Еду с поминок забирать домой можно. Об этом изданию Life.ru рассказал руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии РПЦ, священник Владислав Береговой.

По его словам, в еде на поминальном столе нет ничего сакрального, и ни один из продуктов никак не связан с загробным миром.

Священнослужитель пояснил, что по традиции в день похорон родственники усопшего кормили голодных и обездоленных, чтобы те помолились об умершем. Со временем обряд видоизменился. Сегодня накрывают стол только для близкого круга людей. При этом многие даже не помнят, что перед началом трапезы необходимо помолиться.

Однако зачастую люди не верят в то, что продукты на поминках — это просто еда. 

«В околоцерковном народе бытует болезненное мнение, что смертность, как вирус, передается через предметы, которые хоть каким-то боком соприкасались с похоронами. Это, конечно, безумие, но чем меньше у человека знаний, основ своей веры, тем больше связанных с ней безумных суеверий», — объяснил возникновение подобных предрассудков у людей Береговой.

