Курьерам-мусульманам запретили доставлять нехаляльные продукты: как это скажется на ценах

Маркетолог Птуха: запрет на перевозку нехаляльных продуктов приведет к росту цен

Запрет на перевозку нехаляльных продуктов курьерами-мусульманами не вызовет значительного роста цен на продукты, однако незначительное повышение может случиться. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала маркетолог Анастасия Птуха.

«Крупнейшая служба доставки работает себе в убыток. То есть те суммы, которые они выплачивают курьерам, не окупаются, и это входит в стоимость тех товаров, которые они перевозят. <…> На данный момент это делается для того, чтобы укрепить свою позицию и не пустить на рынок более мелких игроков», — отметила эксперт.

По мнению Анастасии Птухи, компании будут платить оставшимся курьерам больше, если число ныне работающих сократится. Повышение зарплат будет вызвано тем, что нехаляльные товары все равно придется кому-то перевозить.

Кроме того, эксперт отметила, что стоит ожидать небольшого роста цен на товары из-за повышения розничной наценки.

«Резюмируя, очень сильного повышения стоимости ожидать не стоит… Там будет игра на торговой наценке товара, то есть будут отпускать по достаточно высокой цене тот товар, который оптовик приобрел по низкой цене. <…> Все равно цена будет расти, но какого-то резкого повышения ожидать не стоит, потому что рынок и так достаточно стабильно себя чувствует и вряд ли согласится с тем, чтобы платить дороже», — подчеркнула специалист.

Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) 7 октября запретил курьерам-мусульманам доставлять нехаляльные продукты. В том числе под запрет попали алкоголь, свинина и все мясо, которое не соответствует халяльным стандартам.

