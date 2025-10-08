«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Эти четыре правила помогут преодолеть деструктивное мышление.

Фото, видео: 5-tv.ru

Психолог Наумов: Дневник успеха поможет справиться с синдромом самозванца

«Дневник успеха», а также сравнение себя с собой вчерашним, а не другими помогут справиться с синдромом самозванца. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал бизнес-психолог Виталий Наумов.

По словам специалиста, чтобы преодолеть синдром самозванца, необходимо здраво оценить свои силы и не бояться просить за свой труд больше денег.

«Ключ второй. Формируем новое правило и берем за него ответственность. Вместо «уйдут клиенты» (говорим себе. — Прим. ред.) «я — профессионал и даю большую ценность своим клиентам, поэтому получаю за свои услуги достойное вознаграждение», — отметил специалист.

По словам Наумова, стоит завести «Дневник успеха», в котором необходимо фиксировать свои результаты. Кроме того, специалист призвал начать сравнивать себя с собой вчерашним, а не другими людьми.

Начать борьбу с синдромом самозванца лучше всего с «Дневника успеха» или изменения установок.

При синдроме самозванца, как уточняет Наумов, человек считает, что не достоин нового телефона, хорошего отдыха или повышения зарплаты. К тому же люди, подверженные такому психологическому состоянию, обычно сравнивают себя с другими не в свою пользу, а успех всегда связывают с везением или случайностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему мужья уходят из семьи после 45 лет.


