Путешествие всей семьей: в поездах РЖД появятся купе для пассажиров с детьми

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 56 0

Ранее подобный сервис был запущен на южном направлении, но только для многодетных россиян.

Какие новые купе появятся в поездах РЖД

Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В поездах РЖД появятся купе только для пассажиров с детьми

В поездах РЖД появятся купе только для пассажиров с детьми. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«В купейных вагонах всех поездов ФПК (Федеральная пассажирская компания. — Прим. Ред.) теперь есть места, приобрести билеты на которые могут только пассажиры с детьми. Таких купе в поезде может быть одно или два», — отмечается в публикации.

В компании уточнили, что такие места будут отмечены специальными пиктограммами. Подчеркивается, что подобный сервис был запущен в мае 2025 года, но только для многодетных семей и в поездах, курсирующих в сообщении с Черноморским побережьем и Кавказскими Минеральными Водами.

Кроме того, в компании напомнили о скидках для пассажиров с детьми. Для подтверждения льготных билетов необходимо подтвердить российское гражданство у несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что первые вагоны российского высокоскоростного поезда начнут собирать в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
Не видятся с друзьями: в Дании хотят запретить соцсети для детей младше 15 лет
12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео