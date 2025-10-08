Актер Страхов любит подремать на съемках во время перерыва

Российский актер театра и кино Даниил Страхов предпочитает подремать перед выходом на съемочную площадку, нежели потрепаться с коллегами. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru во время пресс-подхода на премьере сериала «Берлинская жара».

«Я, как правило, дремлю, нахожусь в полусонном состоянии, в таком бреющем, <…> ожидая своей сцены», — поделился актер.

Звезда телесериалов «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Грозовые ворота» и «Исаев» также заявил, что досуг его партнеров по цеху ему не подходит. По словам Страхова, этот способ расслабления не для него.

«Проходя мимо других вагончиков, часто глазом замечаешь, как люди проводят это время. Кто-то треплется с приятелем, кто-то смотрит фильм, кто-то слушает музыку. <…> То есть способ расслабления себя через все то, что я сейчас перечислил, как это делают другие актеры, мне не подходит», — отметил Страхов.

