«Проходя мимо вагончиков…» — чем занимается Страхов за кадром во время пауз

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 89 0

Известность артисту принесли телесериалы «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Грозовые ворота» и «Исаев».

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Страхов любит подремать на съемках во время перерыва

Российский актер театра и кино Даниил Страхов предпочитает подремать перед выходом на съемочную площадку, нежели потрепаться с коллегами. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru во время пресс-подхода на премьере сериала «Берлинская жара».

«Я, как правило, дремлю, нахожусь в полусонном состоянии, в таком бреющем, <…> ожидая своей сцены», — поделился актер.

Звезда телесериалов «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Грозовые ворота» и «Исаев» также заявил, что досуг его партнеров по цеху ему не подходит. По словам Страхова, этот способ расслабления не для него.

«Проходя мимо других вагончиков, часто глазом замечаешь, как люди проводят это время. Кто-то треплется с приятелем, кто-то смотрит фильм, кто-то слушает музыку. <…> То есть способ расслабления себя через все то, что я сейчас перечислил, как это делают другие актеры, мне не подходит», — отметил Страхов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую свою песню Стас Михайлов посвятил Сергею Есенину.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
Не видятся с друзьями: в Дании хотят запретить соцсети для детей младше 15 лет
12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео