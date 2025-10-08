Морпех «Струна» в главной роли: как снимали клип на песню Селиванова «Россия»

Морпех «Струна» снялся в клипе на песню Владимира Селиванова «Россия»

Владимир Селиванов не только талантливый актер, известный по сериалу «Реальные пацаны», но и певец, выступающий под творческим псевдонимом VAVAN. Недавно он презентовал клип на свою новую патриотическую песню «Россия», съемки которого проходили в подмосковном селе Молоди.

Это история о дембеле, который возвращается домой к своей девушке. Трогательная драма разворачивается на фоне живописных пейзажей. Главный герой встречает дальнобойщика, который помогает ему добраться до родной деревни, где его ждут близкие и любимая.

Роль дембеля исполнил настоящий Герой России Владислав Головин, потерявший ногу в ходе сражений. Боец с позывным «Струна» участвовал в освобождении Мариуполя, а его опознавательным знаком стал красный рюкзачок за спиной.

В клипе также приняли участие народный хор. Владислав Головин и Владимир Селиванов рассказали о съемочном процессе и эмоциях, которые у них вызвал творческий проект.

Мотив этой песни близок русскому человеку, ведь он пропитан духом нашей культуры. Текст насыщен яркими образами, которые напоминают о природных богатствах и культурном наследии нашей страны.

По словам Владислава Головина, когда он услышал слова песни, о чем она и какие смыслы несет, в его душе мгновенно отразилась «теплыми мыслями». Боец принял предложение артиста без доли сомнения.

«С первой минуты, с первыми словами песни. Скинули предложение, скинули описание сюжета. Было самому интересно попробовать себя в таком формате, в такой роли. Скажем, без каких-либо сомнений решение было принято буквально вот в первые минуты после композиции», — поделился Герой России.

Он добавил, что, как и любой первый опыт в жизни, съемки в клипе принесли ему дополнительные эмоции. Владислав вспомнил, как неоднократно приходилось повторять свои действия на площадке, чтобы режиссеры и операторы могли выбрать лучший кадр.

Владимир Селиванов также рассказал о первом знакомстве с бойцом. На поиски главного героя клипа артист отправился в Волгоград, где на всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0» познакомился с Владиславом. С первых минут знакомства музыкант осознал, что Головин идеально подходил на эту роль.

«Позднее рассуждал, что во втором куплете есть такие слова: „На гитаре так поет струна“. И позывной Владислава Николаевича как военного — „Струна“. Я думаю: „Вот это совпадение, как это символично“. Его работа не случайная в клипе, безупречная, я считаю», — поделился своими мыслями Селиванов.

Артист вспомнил удивительные и одновременно трогательные моменты во время съемок клипа. Так, например, когда отец (по сюжету) главного героя произносил тост на «встретинах», мама солдата пустила искреннюю слезу, приобняв Владислава.

Также, по словам музыканта, их команда застала настоящее «чудо»: в один из съемочных дней солнце часто сменялось тучами. К вечеру, когда группе надо было снимать кадры с хором, тучи рассеялись сами собой. Владимир назвал этот момент «невероятным», вспомнив, как на фоне уходящего в закат солнца они с хором пели его песню.

Съемки видеоклипа на песню «Россия» актера и музыканта Владимира Селиванова (VAVAN) проходили два дня в селе Молоди муниципального округа Чехов. Режиссерами картины выступили Андрей Жуков и Кирилл Улятовский.

Местом действия съемочная группа выбрала дом в традиционно русском стиле: ухоженный, поразивший артиста своей фактурностью, и с резными наличниками на окнах.

Подвиг «Струны»

Российский морской пехотинец Владислав Головин больше известен по позывному «Струна», доставшемуся ему по наследству от предыдущего командира взвода. Он является участником специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

Владислав получил медийную известность в марте 2022-го, когда стал одним из немногих бойцов, согласившихся на съемки в условиях военных действий. Его подразделение сражалось на подступах к Мариуполю, в дальнейшем участвовало в столкновениях в условиях плотной городской застройки.

Долгое время личность бойца, который никогда не расставался с красным рюкзаком, оставалась загадкой, поскольку его лицо было скрыто балаклавой.

Однажды его подразделение попало в окружение и четыре дня обороняло здание под непрерывным обстрелом противника. «Струна» пользовался огромным уважением среди сослуживцев, поэтому после ранения командира взял на себя командование. Он участвовал в зачистке местной больницы и штурмовал всем известный завод «Азовсталь».

В ходе одного из боев его подразделение столкнулось с диверсионно-разведывательной группой киевского режима. Прикрывая товарища, Головин наступил на мину и потерял часть правой ноги.

Указом президента РФ Владимира Путина Владиславу было присвоено звание Героя России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певица Юта посвятила Владиславу Головину головину песню с идентичным его позывному названием — «Струна».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX