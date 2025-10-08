Сингапурца арестовали за домогательства сотрудниц полиции и суда

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

Он приставал к женщинам даже в наручниках.

Сингапурца арестовали за домогательства к полицейским

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mothership: Сингапурца арестовали за домогательства сотрудниц полиции и суда

Житель Сингапура приговорен к двум с половиной годам тюрьмы за серию домогательств. Колин Эр Чин Хо 53 лет проецировал непристойное поведение сразу на трех женщин — уборщицу, полицейскую и сотрудницу суда. Об этом сообщает Mothership.

Сначала мужчина выбрал себе в жертвы уборщицу, чистившую кондиционеры в социальном приюте, где он проживал. Дождавшись, пока женщина спустится со стремянки, он подошел сзади и совершил непристойные действия. Потерпевшая закричала, и на помощь прибежали ее коллеги, которые скрутили Хо и вызвали полицию.

Однако уже после задержания мужчина повел себя агрессивно по отношению к женщине-полицейскому, сопровождавшей его в участке, и попытался к ней приставать, несмотря на наручники. Позже, находясь под стражей, он вновь стал домогаться до сотрудницы изолятора при суде. Женщина получила несколько синяков, ее спасли приставы.

Хо признал себя виновным по трем пунктам обвинения, включая оскорбление благопристойности и причинение вреда здоровью. Суд приговорил его к 30 месяцам лишения свободы. По данным издания, психиатры проводили обследование мужчины, однако результаиы их заключения не разглашаются.

Ранее в Японии разгорелся скандал, когда полицейский установил скрытую камеру в женской раздевалке участка, чтобы подглядывать за коллегами. Устройство было найдено случайно одной из сотрудниц, после чего в ведомстве началась служебная проверка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
Не видятся с друзьями: в Дании хотят запретить соцсети для детей младше 15 лет
12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео