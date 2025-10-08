В Москве обсуждают футуристические идеи и проекты

Международный симпозиум «Создавая будущее» проходит в НЦ «Россия».

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перспективы искусственного интеллекта и генной инженерии сегодня обсуждают в Москве. Международный симпозиум в центре «Россия» объединил 7000 участников из 85 стран. Экономисты, программисты, писатели-фантасты и другие эксперты делятся своим видением, каким будет мир в ближайшие полвека. Представляют футуристические проекты, идеи и разработки.

«На площадке НЦ „Россия“ представители десятков стран мира, которые обсуждают экономику впечатлений и обсуждают то, как будут создаваться новые смысле, те смыслы которые благодаря культурному разнообразию, традиционным ценностям ориентированы именно на долгосрочное развитие, а не на получение сиюминутного краткосрочного эффекта», — сказал Максим Орешкин, заместитель руководителя администрации президента РФ, заместитель председателя организационного комитета НЦ «Россия».

Максим Орешкин также отметил, что симпозиум успешно встраивается в экосистему «Открытого диалога». Новый формат позволяет сформировать пространство, где каждый, независимо от места жительства и национальности, может внести свой вклад в общее будущее.

