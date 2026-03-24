Гаубица «Д-30» разгромила вражеский опорный пункт. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме выполняют боевые задачи по уничтожению противника.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Гаубица «Д-30» разгромила вражеский опорный пункт в Запорожской области
Расчет гаубицы Д‑30 42-й гвардейской мотострелковой дивизии из состава группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Цель была выявлена оператором разведывательного беспилотного летательного аппарата в ходе разведывательно-боевого вылета.
Расчет гаубицы Д-30 быстро занял огневую позицию и открыл огонь. Удар оказался точным — вражеский опорный пункт был уничтожен.
После выполнения задачи артиллеристы провели мероприятия по маскировке и сменили позицию.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 24 мар
- Российские войска освободили Песчаное в Харьковской области
- 24 мар
- «Скат-350М» помог уничтожить опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 мар
- Армия России установила контроль над Потаповкой в зоне СВО
- 21 мар
- «Тор-М2» предотвратил прорыв ударного дрона. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 мар
- «Гиацинт-Б» уничтожил орудие ВСУ на Днепропетровском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 мар
- «Сознание теряем»: боевики ВСУ в Запорожской области пожаловались на голод
- 19 мар
- «Молния-2» уничтожила огневую точку, транспорт и миномет ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 мар
- «Мста-С» уничтожила склад ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 17 мар
- «Гиацинт-Б» нанес огневое поражение позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 мар
- Герасимов: более половины Красного Лимана перешло под контроль войск России
Читайте также
Нашли ошибку?