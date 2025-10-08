Апелляция отклонена: певца Эдуарда Шарлота переводят в колонию общего режима

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 12 980 0

Во время заседания суда музыкант вел себя вызывающе.

Фото, видео: Дзень Альберт/ТАСС; 5-tv.ru

Певца Шарлота переводят в колонию общего режима после отклонения его апелляции

Певца Эдуарда Шарлота переведут в колонию общего режима. Об этом сообщает 5-tv.ru. До этого артист отбывал свое наказание в колонии поселения, но из-за многочисленных нарушений его было решено перевести в колонию общего режима.

На самом заседании музыкант вел себя вызывающе: отказывался от помощи адвоката и кричал:

«Я не признаю этот цирк!»

Это уже вторая апелляция Шарлота. До этого Центральный суд Тольятти тоже принял сторону прокуратуры.

Шарлота осудили в декабре 2023 года на пять с половиной лет колонии-поселения. Он признан виновным в делах о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. На суде вину свою певец признал.

Затем были добавлены новые уголовные дела. В них он обвинялся в уничтожении документов и возбуждении ненависти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что участницу «Битвы экстрасенсов» Алену Полынь* приговорили к двум годам колонии.

* — внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

