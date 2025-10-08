Зацепер-подросток три дня пролежал в овраге, сорвавшись с электрички в Подмосковье
Друзья юноши поначалу никому не рассказали о случившемся.
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Смирнов; 5-tv.ru
Невероятная история спасения в Московской области. Под Клином нашли зацепера, который упал с поезда и три дня пролежал в овраге.
Группа подростков каталась между вагонами электрички, которая разогналась до 160 километров в час. Неожиданно один из них сорвался. Друзья подумали, что он погиб и решили ничего не рассказывать о происшествии.
Но позже один все-таки проболтался в соцсетях. На поиски мальчика выдвинулись двое неравнодушных жителей Клина. Они вычислили примерные координаты с учетом скорости поезда. Шесть часов мужчины искали подростка вдоль путей, пока не услышали слабый стон в овраге.
