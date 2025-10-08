Отстранения Макрона от власти требуют 104 депутата от разных партий

Вечером бюро Национального собрания Франции проголосует по запуску процедуры импичмента президенту. Отстранить Макрона от власти потребовали уже 104 депутата от разных партий.

Рейтинги французского лидера стремительно падают, за его отставку выступают больше 70% граждан. Если бюро согласует резолюцию, то следующий этап — это голосование в Национальном собрании, а после и в Сенате. Если обе палаты парламента поддержат импичмент, то Макрону придется сложить полномочия немедленно.

Впрочем, у главы Пятой республики есть возможность покинуть пост самостоятельно или распустить Национальное собрание и провести досрочные парламентские выборы. Как поступит глава Пятой республики — станет известно уже сегодня вечером. Елисейский дворец анонсировал выступление Макрона.

