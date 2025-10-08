РФ занимает серьезные позиции: в Таджикистане отметили важность визита Путина в страну

|
Мария Гоманюк
Партнерство двух стран по экономическим показателям укрепляется.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

В Таджикистане отметили важность визита Путина в страну

Таджикистан — серьезный вектор внешней политики России. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Мухаммад Шамсиддинов.

Эксперт отметил, что государственный визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан стал первым за все время пребывания на посту лидера страны. При этом, как подчеркнул собеседник, он может рассматриваться как серьезное послание.

«Государственный визит стоит рангом выше, чем другие. Таджикистан является серьезным вектором российской внешней политики. Кремль готов обсуждать назревшие вопросы в международных отношениях на высшем уровне», — сказал Шамсиддинов.

Также политолог отметил, что по экономическим показателям партнерство двух стран только укрепляется.

«По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Таджикистаном составил около двух миллиардов долларов. В общем, в прошлом году Таджикистан отдавал на сумму больше, чем восемь с половиной миллиардов долларов. Здесь Россия тоже занимает серьезные позиции», — указал он.

При этом накопленные инвестиции на момент декабря 2024 года составляли около двух миллиардов долларов.

По состоянию на декабрь 2024 года, Россия лидирует по объему инвестиций в экономику Таджикистана, достигнув около двух миллиардов долларов. Российские компании активно вкладывают средства в ключевые отрасли, такие как транспорт и энергетика. Один из ярких примеров — строительство ГЭС «Сангтуда-2», обеспечивающей 12% всей электроэнергии в стране.

К тому же он рассказал про гуманитарную помощь России Таджикистану. Страна разрабатывает программу вместе со Всемирной организацией продовольствия, которая направлена на обеспечение воспитания школьников страны, она охватывает примерно 500 тысяч учащихся.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. В послании российский глава выразил уверенность, что будущее общение двух лидеров окажется конструктивным.

