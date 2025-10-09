Российские бойцы столкнулись с британскими наемниками в боях за Нововасилевское

После зачистки позиций наши военные нашли английские нашивки и документы.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

С иностранными наемниками столкнулись российские бойцы и во время операции по освобождению Нововасилевского в Запорожской области.

Оборону там держали в основном британцы. Уже после зачистки на позициях обнаружили нашивки, документы и форму, с отличительными чертами английских подразделений.

Кроме того, иностранцы использовали захваченные на Украине медали ветеранов Великой Отечественной войны. Награды разбрасывали и минировали, чтобы заманить наших бойцов.

«У нас один парнишка уже медалей 40 собрал ветеранов Великой отечественной войны. И то собрал, рискуя жизнью. Они даже вокруг медалей минируют все», — поделился командир штурмовой роты с позывным «Дождь».

Также есть кадры боевой работы российских беспилотных подразделений. При помощи FPV-дронов с тепловизорами они поражают цели даже ночью. Точными ударами были уничтожены украинские дальнобойные беспилотники, а также локомотив.

