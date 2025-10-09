В Уфе мужчина выбросил 3-летнюю дочь с четвертого этажа

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Девочка выжила, она — в больнице в тяжелом состоянии.

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Республики Башкортостан/bashproc; 5-tv.ru

В Орджоникидзевском районе Уфы девочка возрастом около трех лет получила тяжелые травмы после падения с высоты четвертого этажа. Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем Telegram-канале. Предварительно известно, что ее выбросил из окна мужчина. На месте ЧП работают все оперативные службы, сам ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Мавлиев подчеркнул, что пострадавшему окажут всю необходимую помощь.

В комментариях под записью местные жители выражают сочувствие и желают ребенку скорейшего выздоровления. Сейчас врачи борятся за жизнь девочки, обстоятельства трагедии устанавливаются.

На видео, которое было опубликовано оперативными службами, показан жуткий беспорядок, который царил в квартире, где, предварительно, было совершено преступление. Не меньше мусора валялось и под окнами дома на улице.

Ранее 5-tv писал, что в Ленинградской области в поселке Дубровка новорожденную девочку обнаружили в полиэтиленовом пакете после того, как 15-летняя мать выбросила ее из окна первого этажа дома. Ребенка удалось своевременно найти и доставить в больницу.

