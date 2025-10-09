«Плотно, круто, по-рэперски»: SERYOGA и LYRIQ выступят на шоу «Битва поколений»

SERYOGA и LYRIQ сразили наповал жюри в шоу «Битва поколений»

На телеканале МУЗ-ТВ в субботу, 11 октября, в 17:00 выйдет новый выпуск шоу «Битвы поколений», где мэтры российской сцены вступят в музыкальную схватку с молодыми и амбициозными артистами.

На звездном ринге в этот раз встретятся легенда российского хип-хопа и гангста-рэпа SERYOGA и настоящий мастер цепляющих припевов, ставший голосом своего поколения — LYRIQ. За кулисами программы соперники поделились мнениями друг о друге.

«Если честно, слушал по радио несколько треков, но я не знал, что это LYRIQ, потому что современные треки часто настолько похожи друг на друга, что сложно отличить», — сказал SERYOGA, его слова приводит пресс-служба МУЗ-ТВ.

«На хип-хоп сцене SERYOGA — один из первых, кто действительно смешал лирику, музыкальность, мелодичность в припевах, в гармониях, в аранжировках и при этом плотно, круто, по-рэперски объяснял в куплетах», — сказал LYRIQ.

Артисты будут выступать на сцене вживую, а их выступления будет оценивать звездное жюри из разных поколений: народный артист РФ Николай Басков, музыкальные продюсеры Яна Рудковская и Иосиф Пригожин — от мэтров; исполнители Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA и Анет Сай — от молодого поколения артистов. Вместе они решат, кто победит и заберет желанный трофей.

Проводником в этом музыкальном поединке является обаятельный ведущий проекта Константин Анисимов.

В раунде «Песня о любви» LYRIQ пронзительно исполнит композицию Forever Young, Серега — трек «Гуччи Прада». Известно, что не все судьи оценили выбор песни последнего.

В экспериментальном раунде «Кавер на оппонента» LYRIQ исполнит собственную интерпретацию хита Сереги «Возле дома твоего». Благодаря новой аранжировке и органичному вплетению новых строк артист превратит трек в личную историю, отражающую его внутренний мир и творческую манеру. SERYOGA, в свою очередь, переосмыслит песню оппонента под названием «Все в шоке», подарив ей свое звучание и стиль.

Не обойдется и без сюрпризов: впервые в истории шоу представитель жюри Николай Басков выйдет на сцену к Сереге, чтобы вместе исполнить его громкий хит.

