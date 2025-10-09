Кто на этот раз: Макрон назначит нового премьер-министра в ближайшие 48 часов

Президент Франции Макрон назначит нового премьер-министра в ближайшие 48 часов

В ближайшие 48 часов Эммануэль Макрон назначит нового премьер-министра, уже шестого за два года. В условиях глубокого политического кризиса во Франции глава кабмина может задержаться не дольше предыдущего, считают французские СМИ.

Себастьен Лекорню не пробыл и месяца на своем посту. Сам президент тоже рискует уйти в отставку, ведь его рейтинг упал до исторического минимума — всего 14% одобрения среди населения. А доверяют ему еще меньше французов. Такими показателями мог «похвастаться» только его предшественник Франсуа Олланд.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон уделяет много внимания украинскому кризису, пытаясь отвлечь граждан от неудач во внутренней политике.

Среди проблем, которые Макрону стоит решать во Франции, особое место занимают высокий дефицит бюджета, политическая нестабильность и снижение рейтингов президента.

