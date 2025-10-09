Европарламент не принял вотумы недоверия Еврокомиссии

Европарламент вновь подтвердил доверие Еврокомиссии, однако политический авторитет председателя Урсулы фон дер Ляйен продолжает ослабевать. В четверг в Европарламенте прошли голосования по двум вотумам недоверия к Еврокомиссии, возглавляемой фон дер Ляйен. Оба предложения не смогли набрать необходимого большинства голосов.

Инициатива, выдвинутая Жорданом Барделлой, лидером крайне правой партии «Национальное объединение», получила лишь 179 голосов «за» при 378 «против», а 37 депутатов воздержались. Вторая попытка, инициированная Манон Обри из крайне левой партии «Непокоренная Франция», также провалилась.

Для успешного принятия вотума недоверия требовалось как минимум две трети голосов при участии не менее 361 члена Европарламента из 720. Несмотря на активную критику фон дер Ляйен со стороны оппозиции, ее поддержка со стороны крупнейших фракций, таких как Европейская народная партия и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», оказалась решающей.

Во время дебатов перед голосованием Барделла обвинил главу Еврокомиссии в слишком сильном увеличении бюджета ЕС, росте бюрократии, а также в злободневных проблемах с иммиграцией. Манон Обри добавила к этому обвинения в «соучастии в геноциде» палестинцев в секторе Газа.

Это не первое подобное голосование: в июле этого года попытка выразить недоверие фон дер Ляйен также провалилась. Тогда за вотум высказались 175 депутатов, против — 360.

