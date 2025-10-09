Сийярто: Зеленский полностью утратил связь с реальностью

Венгерский министр убедился в этом после слов украинского лидера о возможной интеграции страны в Европейский союз без учета позиции Будапешта.

Сийярто указал на потерю Зеленским связи с реальностью

Фото: Reuters/Kylie Cooper

Президент Украины Владимир Зеленский полностью утратил связь с реальностью. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя слова украинского лидера о возможной интеграции Украины в Европейский союз без учета позиции Будапешта.

«Думаю, что президент Украины полностью утратил связь с реальностью, и, возможно, этим можно объяснить то, что он говорит вещи, которые в нормальной ситуации должны были бы вызвать бурю негодования. Он говорит, что Украина станет членом Европейского союза», — сказал Сийярто в эфире программы «Час борцов» на YouTube.

Глава венгерского МИДа подчеркнул, что решение о приеме страны в Евросоюз принимают не кандидаты, а действующие члены объединения. По его словам, венгерский народ уже выразил свое отношение к этому вопросу.

«Мы не хотим, чтобы Украина была членом ЕС и НАТО», — напомнил Сийярто.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш отметил, что действия Киева не соответствуют статусу кандидата на вступление в ЕС. Он также заявил, что Украина угрожает энергетической безопасности стран сообщества.

