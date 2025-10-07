В Санкт-Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 3,9 миллиона рублей

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 78 0

Женщина лично встретилась с аферистом, чтобы передать ему деньги.

Пенсионерка отдала мошенникам 3,9 миллиона рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Санкт-Петербурге мошенники выманили у 79-летней пенсионерки более 3,9 миллионов рублей. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По словам инсайдера, телефонные мошенники втирались в доверие к жительнице Северной столицы на протяжении нескольких дней. Сначала неизвестные представились работниками управляющей компании, а затем — сотрудниками силовых структур. Напугав женщину вымышленной угрозой, аферисты убедили ее «задекларировать» все имеющиеся у нее сбережения. Петербурженка, ничего не подозревая, согласилась.

В конце сентября пенсионерка встретилась с незнакомцем в Невском районе и передала ему более 3,4 миллионов рублей. Спустя сутки женщина перевела на счет мошенников еще 450 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, писал 5-tv.ru, мошенники стали звонить россиянам под видом работников военкоматов. В ходе разговора требуют явиться в военкомат. Если ответ оказывается отрицательным, просят продиктовать код из СМС для якобы повторной отправки электронной повестки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего
11:43
Пьяный мужчина сжег дом с бабушкой и детьми в Курганской области
11:40
Минтруд объявил о повышении пособия по безработице с 2026 года
11:34
Это было близко: крупный астероид пролетел на расстоянии 428 км от Земли

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео