В Санкт-Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 3,9 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге мошенники выманили у 79-летней пенсионерки более 3,9 миллионов рублей. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По словам инсайдера, телефонные мошенники втирались в доверие к жительнице Северной столицы на протяжении нескольких дней. Сначала неизвестные представились работниками управляющей компании, а затем — сотрудниками силовых структур. Напугав женщину вымышленной угрозой, аферисты убедили ее «задекларировать» все имеющиеся у нее сбережения. Петербурженка, ничего не подозревая, согласилась.

В конце сентября пенсионерка встретилась с незнакомцем в Невском районе и передала ему более 3,4 миллионов рублей. Спустя сутки женщина перевела на счет мошенников еще 450 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, писал 5-tv.ru, мошенники стали звонить россиянам под видом работников военкоматов. В ходе разговора требуют явиться в военкомат. Если ответ оказывается отрицательным, просят продиктовать код из СМС для якобы повторной отправки электронной повестки.

