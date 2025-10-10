Не просто грустно: психиатр рассказал о симптомах клинической депрессии

Психиатр Исаев: при депрессии нельзя ждать, пока «само пройдет»

В клинической психиатрической практике депрессия рассматривается не как затянувшееся плохое настроение, а как специфический синдром. И относиться к нему нужно так же серьезно, как к другим заболеваниям. Об этом журналистам «Известий» рассказал психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев.

Как отметил врач, в отечественной медицине принято говорить о депрессивной триаде, отражающей главные симптомы. В нее входят сниженное настроение, замедленность мышления и двигательная заторможенность. К этим характеристикам подключаются также нарушения сна и аппетита, потеря интереса к привычным видам деятельности — работе, хобби и так далее.

Помимо прочего заявил Исаев, наблюдается общее снижение энергии — пациент будто теряет жизненную силу. Нередко при этом его терзает чувство или собственной никчемности, а также одолевают суицидальные мысли. Важный показатель: грустит человек недолго, а депрессия может длиться месяцами, она устойчива. И надеяться, что это «пройдет само», не стоит.

«Поводами для обращения к врачу являются стойкое угнетенное настроение дольше двух недель, потеря интереса к жизни, снижение работоспособности и социальной активности. Немедленно обращаться за помощью нужно при появлении суицидальных мыслей или действий», — подчеркнул Исаев.

Эксперт добавил, что современная психиатрия предлагает пациентам с депрессией ряд эффективных методов лечения, в том числе курсы антидепрессантов, психотерапию и комбинированные подходы. Каждая схема индивидуальна, и помощь оказывается исходя из тяжести состояния и сопутствующих факторов.

