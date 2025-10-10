Не просто грустно: психиатр рассказал о симптомах клинической депрессии

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 93 0

Похлопать друга в угнетенном состоянии по плечу недостаточно, ему нужна профессиональная помощь. Какие тревожные сигналы требуют немедленного обращения к врачу?

Какие симптомы говорят о развитии клинической депрессии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психиатр Исаев: при депрессии нельзя ждать, пока «само пройдет»

В клинической психиатрической практике депрессия рассматривается не как затянувшееся плохое настроение, а как специфический синдром. И относиться к нему нужно так же серьезно, как к другим заболеваниям. Об этом журналистам «Известий» рассказал психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев.

Как отметил врач, в отечественной медицине принято говорить о депрессивной триаде, отражающей главные симптомы. В нее входят сниженное настроение, замедленность мышления и двигательная заторможенность. К этим характеристикам подключаются также нарушения сна и аппетита, потеря интереса к привычным видам деятельности — работе, хобби и так далее.

Помимо прочего заявил Исаев, наблюдается общее снижение энергии — пациент будто теряет жизненную силу. Нередко при этом его терзает чувство или собственной никчемности, а также одолевают суицидальные мысли. Важный показатель: грустит человек недолго, а депрессия может длиться месяцами, она устойчива. И надеяться, что это «пройдет само», не стоит.

«Поводами для обращения к врачу являются стойкое угнетенное настроение дольше двух недель, потеря интереса к жизни, снижение работоспособности и социальной активности. Немедленно обращаться за помощью нужно при появлении суицидальных мыслей или действий», — подчеркнул Исаев.

Эксперт добавил, что современная психиатрия предлагает пациентам с депрессией ряд эффективных методов лечения, в том числе курсы антидепрессантов, психотерапию и комбинированные подходы. Каждая схема индивидуальна, и помощь оказывается исходя из тяжести состояния и сопутствующих факторов.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему у женщин высок риск развития депрессии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек
22:05
Фанат напал на Билли Айлиш на концерте в США

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео