«Страсть захватывает»: Мария Шумакова рассудила о животном начале всех людей

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 2 725 0

Сопротивляться влиянию глубинных ощущений, по мнению актрисы, практически невозможно.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Мария Шумакова: даже самые прекрасные люди поддаются стадному чувству

Над всеми людьми, как в животном мире, довлеет стадное чувство, оказывающее влияние на разные сферы жизни. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала актриса Мария Шумакова на премьере киноромана режиссера Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».

«Человек — это животное. И даже самые прекрасные люди склонны предаваться стадным чувствам», — отметила артистка.

По ее словам, воздействие бывает таким значительным, что сопротивляться почти невозможно.

«Мне кажется, вот в этом стадном чувстве, когда растворяешься, перестаешь критически анализировать последствия, и еще страсть захватывает», — пояснила Мария.

Она добавила, что итог подобного «растворения» в ситуации может стать крайне пагубным и разрушительным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое харизма и как ее развивать. Основа харизмы — уверенность в себе. Человек, лишенный внутренней опоры, не может быть лидером.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:31
Депутат рады посоветовала жителям Киева переехать в деревню перед началом зимы
23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео