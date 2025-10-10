Собянин: завершена реставрация восточного флигеля усадьбы Воронцово

Реставрация восточного флигеля усадьбы Воронцово завершена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Специалисты провели восстановление фасадов, кровли и стропил. Кроме того, рабочие тщательно воссоздали верхнюю часть купола шпиля, отметил Собянин.

В помещениях установили филенчатые двери, наборный паркет, люстры и бра. Благодаря проведенным работам здание усадьбы, входящее в культурное наследие Москвы, приобрело первозданную красоту и роскошь. Открыть флигель планируется в 2026 году.

Ранее 5-tv писал, что парк «Усадьба Воронцово» стал местом проведения краеведческого квеста «Обручев-fest», в ходе которого участники узнали о том, как протекала жизнь российского дворянства и кем были владельцы знаменитого поместья. Мэр столицы призывал школьников проводить лето в московских парках, библиотеках и культурных центрах, где проходили культурные и образовательные мероприятия.

