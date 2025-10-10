Силы на нуле: как определить признаки выгорания на работе

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 45 0

Наиболее подвержены профессиональному кризису люди, работающие в постоянном контакте с другими.

Как проявляется выгорание от работы

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Харитонова: выгорание проявляется как хроническая усталость

Выгорание на работе — частое явление, которое может быть вызвано множеством факторов: чрезмерным количеством задач, давлением со стороны работодателя, ощущением потери контроля над собственной жизнью, однообразием и рутиной. О том, как справиться с этим состоянием и восстановить мотивацию к работе, рассказала бизнес психолог Виктория Харитонова, в ходе беседы с Life.ru.

По словам эксперта, выгорание проявляется как хроническая усталость и потеря смысла жизни.

«Начинаются сбои в теле: бессонница, головные боли, частые простуды. Самое болезненное — ощущение внутренней пустоты и оторванности от себя. Человек живет на автомате, подчиняясь внешним требованиям, а не внутренним желаниям», — добавила она.

Психолог отметила, какие типы личности наиболее подвержены профессиональному выгоранию: люди, работающие в постоянном контакте с другими, а также те, кто ставит перед собой слишком высокие требования.

«Перфекционисты, люди с высокой планкой, привыкшие все держать под контролем и не показывать слабость, особенно уязвимы те, кто работает в профессиях, связанных с постоянным контактом с людьми: врачи, педагоги, психологи, менеджеры», — уточнила специалист.

Также Харитонова объяснила, как действовать при столкновении с выгоранием: взять передышку и восстановиться.

«Первое — притормозить. Не нестись дальше по привычке, а дать себе передышку и прислушаться к себе. Затем вернуться к простым вещам. Начать нормально спать, есть без спешки, позволять себе отдых и ничего не делать без угрызений совести. Пока тело не восстановится, психика тоже не справится», — поделилась психолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как справиться с синдромом самозванца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:31
Депутат рады посоветовала жителям Киева переехать в деревню перед началом зимы
23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео