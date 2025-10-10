Силы на нуле: как определить признаки выгорания на работе

Психолог Харитонова: выгорание проявляется как хроническая усталость

Выгорание на работе — частое явление, которое может быть вызвано множеством факторов: чрезмерным количеством задач, давлением со стороны работодателя, ощущением потери контроля над собственной жизнью, однообразием и рутиной. О том, как справиться с этим состоянием и восстановить мотивацию к работе, рассказала бизнес психолог Виктория Харитонова, в ходе беседы с Life.ru.

По словам эксперта, выгорание проявляется как хроническая усталость и потеря смысла жизни.

«Начинаются сбои в теле: бессонница, головные боли, частые простуды. Самое болезненное — ощущение внутренней пустоты и оторванности от себя. Человек живет на автомате, подчиняясь внешним требованиям, а не внутренним желаниям», — добавила она.

Психолог отметила, какие типы личности наиболее подвержены профессиональному выгоранию: люди, работающие в постоянном контакте с другими, а также те, кто ставит перед собой слишком высокие требования.

«Перфекционисты, люди с высокой планкой, привыкшие все держать под контролем и не показывать слабость, особенно уязвимы те, кто работает в профессиях, связанных с постоянным контактом с людьми: врачи, педагоги, психологи, менеджеры», — уточнила специалист.

Также Харитонова объяснила, как действовать при столкновении с выгоранием: взять передышку и восстановиться.

«Первое — притормозить. Не нестись дальше по привычке, а дать себе передышку и прислушаться к себе. Затем вернуться к простым вещам. Начать нормально спать, есть без спешки, позволять себе отдых и ничего не делать без угрызений совести. Пока тело не восстановится, психика тоже не справится», — поделилась психолог.

