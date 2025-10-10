Президент России Владимир Путин отметил неосведомленность людей о последствиях распада СССР и создания СНГ. Об этом политик заявил, общаясь с журналистами по итогам визита в Таджикистан.

Владимир Путин отметил, что при распаде Советского Союза и создании стран СНГ подавляющее большинство граждан наших стран не особо понимали, что происходит.

«Граждане СССР думали, что по сути своей мало что поменяется, но на самом деле все изменилось кардинально. Наших граждан не особо информировали в свое время. Мы живем в тех условиях, которые исторически сложились, и должны жить не только в тех условиях, но и смотреть, как обустроить пространство, как двигаться дальше и не утратить конкурентные преимущества», — отметил он.

