Умер солист группы Moody Blues Джон Лодж

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Музыкант, чье имя связано с золотой эпохой прогрессивного рока, ушел из жизни внезапно.

Умер музыкант Джон Лодж

Фото: www.globallookpress.com/Kristin Callahan

Солист и басист культовой британской группы Moody Blues Джон Лодж умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает издание Metro.

В официальном заявлении семьи говорится, что его смерть стала неожиданной и принесла огромную боль близким. Родные подчеркнули, что Джон Лодж был человеком с добрым сердцем, для которого важнее всего были любовь к жене Кирстен, семье и, конечно, его страсть к музыке.

Группа Moody Blues была основана в Бирмингеме в 1964 году и стала одним из пионеров прогрессивного рока. Джон Лодж присоединился к коллективу спустя два года после основания и оставался его неотъемлемой частью на протяжении десятилетий. Музыкант принимал участие в создании самых известных альбомов группы, а сам коллектив впоследствии был включен в Зал славы рок-н-ролла.

Moody Blues внесла огромный вклад в развитие британской музыкальной сцены, повлияв на целое поколение исполнителей. Смерть Джона Лоджа стала серьезной утратой для поклонников классического рока по всему миру.

Ранее, в сентябре, мир музыки потерял еще одного представителя британского рока — скончался сооснователь группы Supertramp Ричард Дэвис, который более десяти лет боролся с миеломной болезнью.

