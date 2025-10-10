Трагедия в Викторианских Альпах: туристы нашли тела двух замерзших китаянок

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Женщины пытались пережить холодную ночь в горах.

От чего можно умереть в горах

Фото: www.globallookpress.com/ imago stock&people

Туристы нашли тела двух замерзших китаянок в Австралии

Во время похода по Викторианским Альпам в Австралии туристы обнаружили тела двух иностранок, погибших от переохлаждения. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, трагедия произошла 3 октября. Двое врачей, поднимавшихся к вершине неподалеку от горного убежища Клив Коул, наткнулись на тела женщин без признаков жизни. Путешественницы направлялись к горе Богонг — одной из самых высоких точек региона. Судя по всему, они пытались согреться, прижавшись друг к другу, но холод оказался сильнее.

Как отмечает источник, у погибших не было палатки и необходимого снаряжения, чтобы пережить экстремальные погодные условия. Вскоре личности женщин установили — ими оказались 20-летняя и 30-летняя гражданки Китая.

Консульство КНР в Мельбурне выразило соболезнования семьям погибших и обратилось к своим гражданам с призывом отказаться от рискованных восхождений и не «следовать слепо туристическим трендам».

Ранее аналогичная ситуация произошла в китайской провинции Цинхай, где из-за внезапного снегопада в горах оказались заблокированы более сотни туристов. В спасательной операции приняли участие свыше 300 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

