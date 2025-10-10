«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 34 0

Дипломат прокомментировала очередной выпад Киева в адрес Москвы.

Реакция РФ на заявление Украины об олимпийском перемирии

Фото: © РИА Новости/Артем Пряхин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова высказалась о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала спикера МИД Украины Георгия Тихого «полным профаном». Поводом послужило его заявление об «олимпийском перемирии».

Тихий ранее заявил, что Италия намерена добиться перемирия в период проведения Олимпийских игр в 2026 году. Он также указал, что Украина выступает за эту идею, но параллельно решил еще обвинить Россию в том, что она якобы «начинала вторжение» в Грузию и на Украину, нарушав олимпийское перемирие.

Однако он забыл уточнить, что в 2008 году именно Грузия, когда ее президентом был Михаил Саакашвили, напала на Южную Осетию. 

«Полный профан. Что касается 2008 года, то в 2009 году международная комиссия ЕС заключила, что „Михаил Саакашвили не отражал ‚российскую агрессию‘, о чем он не перестает заявлять по сей день, а планировал наступательную войну“. Поэтому именно Саакашвили нарушил олимпийское перемирие», — указала дипломат в беседе с 5-tv.ru.

Захарова также отметила, что слова Тихого о «вторжении России на Украину во время олимпийского перемирия» — это попытка манипулировать фактами, и «у него все в голове перепуталось».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:31
Депутат рады посоветовала жителям Киева переехать в деревню перед началом зимы
23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео