Крупный пожар вспыхнул в пятиэтажке в Сосновоборске под Красноярском

В пятиэтажном жилом доме в Сосновоборске в Красноярском крае загорелась квартира. На место происшествия прибыли пожарные, сообщила пресс-служба МЧС.

«Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. Огонь быстро распространился на кровлю», — проинформировали в ведомстве.

Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. Огнеборцы приступили к тушению, работает 41 человек, задействовали 11 единиц техники.

Как сообщили в ведомстве, причину пожара установит дознаватель после ликвидации. По пострадавшим информацию уточняют.

