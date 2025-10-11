Крупный пожар вспыхнул в пятиэтажке в Сосновоборске под Красноярском
Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
В пятиэтажном жилом доме в Сосновоборске в Красноярском крае загорелась квартира. На место происшествия прибыли пожарные, сообщила пресс-служба МЧС.
«Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. Огонь быстро распространился на кровлю», — проинформировали в ведомстве.
Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. Огнеборцы приступили к тушению, работает 41 человек, задействовали 11 единиц техники.
Как сообщили в ведомстве, причину пожара установит дознаватель после ликвидации. По пострадавшим информацию уточняют.
Ранее сегодня в Москве загорелся итальянский ресторан. Из заведения в центре столицы эвакуировали более ста человек.
